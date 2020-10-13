***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 07:21
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.10.2020 tarihli KAP açıklamamızda yer alan 3.240.000.- TL tutarındaki Tahsisli Sermaye Artırımı revize başvurumuz sonrası Şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki tahsisli sermaye artırım hesabına 510.000.- TL daha nakit girişi sağlanması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nda mevcut tahsisli sermaye artırımı başvuru talebimiz 3.750.000.- TL olarak yeniden güncellenmiştir.
Tahsisli Sermaye Artırımı talebi nihai kaynak dağılımı 3.123.000.- TL nakit, 627.000.- TL Şirketimizin Bülent Çobanoğlu'na olan borçlarından mahsup şeklindedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880967
BIST
18:051.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.169
18:057,8892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,8950
En Düşük
7,8718
18:059,3270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3353
En Düşük
9,2846
18:05484,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,18
|Açılış
|: 484,42
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVT
|7,70
|422.176.041
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,87
|2.618.198
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.777.410
|% 10,00
|
|FLAP
|6,27
|68.229.984
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.418.524
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.766.755
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|774.828
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.707.669
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|65.208
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|3.763.550
|% -9,97
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|GARAN
|7,14
|1.157.476.343
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|SISE
|6,90
|1.089.456.355
|% -0,14
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|EKGYO
|1,84
|543.734.689
|% 2,22
|
|TSKB
|1,13
|260.948.722
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8868
|7,8892
|% 0,01
|
|Euro
|9,3061
|9,3270
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,2512
|10,3027
|% -0,21
|
|Frank
|8,6292
|8,6811
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0942
|2,1047
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-9,42
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,75
|41,75
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, EKGYO, OYAKC
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 54 artarak (% 0.80 ) 1, 073
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, OSTIM, KLNMA, TBORG, DAGHL, SRVGY, BMELK, AKMGY, QNBFL, ITTFH
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, ETILR, EMNIS, YAPRK, DIRIT, BALAT, ARTI, DENGE, TKURU
-
17:59
KLGYO, DYOBY, GOZDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında