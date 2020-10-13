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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2020 07:21
GÜNCEL HABERLER



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12.10.2020 tarihli KAP açıklamamızda yer alan  3.240.000.- TL tutarındaki Tahsisli Sermaye Artırımı revize başvurumuz sonrası Şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki tahsisli sermaye artırım hesabına  510.000.- TL daha nakit girişi sağlanması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nda mevcut tahsisli sermaye artırımı başvuru talebimiz 3.750.000.- TL olarak yeniden güncellenmiştir.
Tahsisli Sermaye Artırımı talebi nihai kaynak dağılımı 3.123.000.- TL nakit, 627.000.- TL Şirketimizin Bülent Çobanoğlu'na olan borçlarından mahsup şeklindedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880967


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