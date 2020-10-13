***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.10.2020 tarihli KAP açıklamamızda yer alan 3.240.000.- TL tutarındaki Tahsisli Sermaye Artırımı revize başvurumuz sonrası Şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki tahsisli sermaye artırım hesabına 510.000.- TL daha nakit girişi sağlanması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nda mevcut tahsisli sermaye artırımı başvuru talebimiz 3.750.000.- TL olarak yeniden güncellenmiştir.Tahsisli Sermaye Artırımı talebi nihai kaynak dağılımı 3.123.000.- TL nakit, 627.000.- TL Şirketimizin Bülent Çobanoğlu'na olan borçlarından mahsup şeklindedir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880967BIST