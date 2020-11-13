***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İmtiyazlı Paylarının Devrine İlişkin 13.11.2020 tarih ve 2020-39 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında1- Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ural AKÜZÜM'e ait ve Şirket'in 7.750.000- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 4,77'sine temsil eden, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası ) kayıtlı değerde 370.000 adet (A) grubu imtiyazlı payların Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na beher hisse fiyatı 3,60 TL olmak üzere 1.332.000- TL toplam bedel ile devredilmesine,2- İlgili pay devri sonucu Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.11.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin oy haklarının %30,41'inin, diğer imtiyazlı pay sahiplerinden Bülent ÇOBANOĞLU'na geçişi ve mevcut imtiyazlı pay sahipleri Bülent Çobanoğlu ve Semih Erk'in birlikte hareket etmeleri nedeniyle, Kurulun yürürlükteki II- 26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği'nin "Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğmadığı Haller" başlıklı 14. Maddesinin (c) fıkrası gereğince pay alım teklifinde bulunulmamasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888550BIST