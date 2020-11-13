***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 20:55
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.11.2020 tarih ve 2020-40 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ural AKÜZÜM‘ün 13.11.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa talebinin kabulüne . TTK, SPK ve ilgili mevzuat gereği yerine en kısa sürede atama yapılarak duyurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888551
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