***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.11.2020 tarih ve 2020-40 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirket Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ural AKÜZÜM‘ün 13.11.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa talebinin kabulüne . TTK, SPK ve ilgili mevzuat gereği yerine en kısa sürede atama yapılarak duyurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888551BIST