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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2020 22:33
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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz İmtiyazlı Paylarının Devrine İlişkin 16.11.2020 tarih ve 2020-42 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
1- Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih ERK'e ait  ve  Şirket'in 7.750.000- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 3,23'ünü temsil eden, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası ) kayıtlı değerde 250.000 adet (A) grubu   imtiyazlı payların Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na beher hisse fiyatı 3,86 TL olmak üzere 965.000- TL toplam bedel ile devredilmesine,  
2- İlgili pay devri sonucu Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.11.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin  oy haklarının %20,55'inin diğer imtiyazlı pay sahibi  Bülent ÇOBANOĞLU'na geçişi ile Bülent ÇOBANOĞLU'nun toplam oy haklarının %61'e ulaşması sonucu Devir işlemindeki tarafların birlikte hareket eden kişiler olma nitelikleri ve Şirketimizin yönetim hakimiyetinin değişmemesi de dikkate alınarak, Kurulun yürürlükteki II- 26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği'nin "Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğmadığı Haller" başlıklı  14. Maddesinin (c) fıkrası gereğince pay alım teklifinde bulunulmamasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888782


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FLAP 9,35 142.997.981 % 10,00  
CASA 49,50 2.099.988 % 10,00  
KENT 324,50 8.628.590 % 10,00  
DAGI 8,80 111.279.288 % 10,00  
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Altın Gr. 467 467 0,50  
Cumhuriyet 3.122 3.169 5,00  
Tam 3.106 3.184 9,13  
Yarım 1.501 1.540 4,42  
Çeyrek 753 770 2,21  
Gümüş.Ons 24,68 24,71 0,05  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,02  
B. Petrol 43,88 43,88 1,10  
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