***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 22:33
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İmtiyazlı Paylarının Devrine İlişkin 16.11.2020 tarih ve 2020-42 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
1- Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih ERK'e ait ve Şirket'in 7.750.000- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 3,23'ünü temsil eden, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası ) kayıtlı değerde 250.000 adet (A) grubu imtiyazlı payların Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na beher hisse fiyatı 3,86 TL olmak üzere 965.000- TL toplam bedel ile devredilmesine,
2- İlgili pay devri sonucu Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.11.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin oy haklarının %20,55'inin diğer imtiyazlı pay sahibi Bülent ÇOBANOĞLU'na geçişi ile Bülent ÇOBANOĞLU'nun toplam oy haklarının %61'e ulaşması sonucu Devir işlemindeki tarafların birlikte hareket eden kişiler olma nitelikleri ve Şirketimizin yönetim hakimiyetinin değişmemesi de dikkate alınarak, Kurulun yürürlükteki II- 26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği'nin "Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğmadığı Haller" başlıklı 14. Maddesinin (c) fıkrası gereğince pay alım teklifinde bulunulmamasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888782
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
18:057,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
18:059,1570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0696
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
18:05467,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,97
|Açılış
|: 467,31
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.997.981
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.628.590
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.925
|% 10,00
|
|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
|
|GENTS
|4,95
|79.569.233
|% -7,48
|
|CMENT
|33,60
|5.257.151
|% -6,67
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|SKBNK
|1,52
|429.354.725
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7073
|7,7110
|% 0,40
|
|Euro
|9,1229
|9,1570
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,1191
|10,1698
|% 0,15
|
|Frank
|8,3983
|8,4488
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0457
|2,0560
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-0,88
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,02
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
-
17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem