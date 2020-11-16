***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İmtiyazlı Paylarının Devrine İlişkin 16.11.2020 tarih ve 2020-42 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında1- Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih ERK'e ait ve Şirket'in 7.750.000- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 3,23'ünü temsil eden, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası ) kayıtlı değerde 250.000 adet (A) grubu imtiyazlı payların Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na beher hisse fiyatı 3,86 TL olmak üzere 965.000- TL toplam bedel ile devredilmesine,2- İlgili pay devri sonucu Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.11.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin oy haklarının %20,55'inin diğer imtiyazlı pay sahibi Bülent ÇOBANOĞLU'na geçişi ile Bülent ÇOBANOĞLU'nun toplam oy haklarının %61'e ulaşması sonucu Devir işlemindeki tarafların birlikte hareket eden kişiler olma nitelikleri ve Şirketimizin yönetim hakimiyetinin değişmemesi de dikkate alınarak, Kurulun yürürlükteki II- 26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği'nin "Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğmadığı Haller" başlıklı 14. Maddesinin (c) fıkrası gereğince pay alım teklifinde bulunulmamasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888782BIST