***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2020 20:25
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.11.2020 tarihli KAP açıklaması ile Kamuoyuna bildirilen Semih Erk'e ait 250.000 adet A grubu imtiyazlı payların Bülent Çobanoğlu'na devri hususunda Kurulun II. 26-1 Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18/1-a maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na çağrıdan muafiyet talebinde bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889644
BIST
18:051.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.299
18:057,8917
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 0,2727
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9540
En Düşük
7,6149
18:059,3471
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 0,3054
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4632
En Düşük
9,0241
18:05466,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,45
|Açılış
|: 466,31
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
477,72
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.078,40
|295.925.547
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|16.261.785
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|819.161
|% 10,00
|
|POLTK
|352,00
|1.367.994
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.557,00
|296.758.629
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,66
|910.408
|% -9,96
|
|TDGYO
|11,93
|11.575.135
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|2.270.088
|% -9,89
|
|ALMAD
|2,39
|4.545.660
|% -9,81
|
|ATSYH
|4,36
|193.989
|% -9,17
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|THYAO
|11,74
|2.389.291.085
|% -1,18
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,94
|1.052.190.872
|% -4,85
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8837
|7,8917
|% 3,58
|
|Euro
|9,3353
|9,3471
|% 3,38
|
|Sterlin
|10,4804
|10,5330
|% 3,79
|
|Frank
|8,6117
|8,6635
|% 3,41
|
|Riyal
|2,0968
|2,1073
|% 3,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-33,65
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,09
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|0,06
|
|B. Petrol
|45,92
|45,92
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 56 kaybederek (% -1.13 ) 1, 185
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATEKS, GLRYH, EGEEN, CASA, RTALB, ALCAR, GUBRF, BAGFS, KRSTL, ERBOS
-
17:59
SAFKR, TURGG, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MARKA, TDGYO, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında