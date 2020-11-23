***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.11.2020 tarihli KAP açıklaması ile Kamuoyuna bildirilen Semih Erk'e ait 250.000 adet A grubu imtiyazlı payların Bülent Çobanoğlu'na devri hususunda Kurulun II. 26-1 Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18/1-a maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na çağrıdan muafiyet talebinde bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889644BIST