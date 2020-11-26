***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 21:06
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Vergi Dairesi ve SGK borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı kanun çerçevesinde Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ve bağlı ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. adına ilgili kamu kurumlarına internetten başvuru yapılmıştır. Başvuru sonuçları hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890204
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.344
En Düşük
1.326
18:057,8772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0750
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
18:059,3942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
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|Açılış
|: 9,3750
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|Önceki Kapanış
|: 9,5000
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9,5158
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18:05457,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
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|Açılış
|: 457,91
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|Önceki Kapanış
|: 461,97
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464,12
En Düşük
457,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8652
|7,8772
|% -0,94
|
|Euro
|9,3741
|9,3942
|% -0,92
|
|Sterlin
|10,4720
|10,5245
|% -1,38
|
|Frank
|8,6421
|8,6942
|% -0,94
|
|Riyal
|2,0910
|2,1015
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.810
|2,60
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,90
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,79
|47,79
|-0,74
|