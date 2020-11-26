***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Vergi Dairesi ve SGK borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı kanun çerçevesinde Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ve bağlı ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. adına ilgili kamu kurumlarına internetten başvuru yapılmıştır. Başvuru sonuçları hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890204BIST