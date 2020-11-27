***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2020 23:20
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.11.2020 tarih ve 2020-44 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
1- Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet SEBA‘nın 27.11.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa talebinin kabulüne,
2- Görevden ayrılma sonucu boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Yusuf Murat BIÇAK'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Asil Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890397
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|482.898.590
|% 2,36
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|YKBNK
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|1.124.066.911
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|9,3622
|% -0,27
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|Sterlin
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|Frank
|8,6008
|8,6526
|% -0,52
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|Riyal
|2,0768
|2,0872
|% -0,73
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.787
|1.789
|-20,86
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|Altın Gr.
|449
|449
|-8,57
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
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|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
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|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
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|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|-0,64
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|Gümüş Gr.
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|5,70
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