***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 21:19
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
1- Şirket Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Zenfira ALİYEVA‘nın 21.12.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğinden istifa talebinin kabulüne,
2- Görevden ayrılma sonucu boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Osman Nezihi ALPTÜRK'ün Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894343
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|458
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|3.044
|3.121
|-24,64
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|1.510
|-11,92
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|738
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