***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Bağlı Ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş., Şirketimizin mevcut Genel Müdürlük adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence N 201/6 34394-Şişli/İstanbul adresine taşınmış olup, ticari faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Bununla beraber Bağlı Ortaklığımız, kendisine ait ticari borçlarını kendi faaliyet gelirleri üzerinden ödemeye başlamıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894638BIST