***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 22:19
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Bağlı Ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş., Şirketimizin mevcut Genel Müdürlük adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence N 201/6 34394-Şişli/İstanbul adresine taşınmış olup, ticari faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Bununla beraber Bağlı Ortaklığımız, kendisine ait ticari borçlarını kendi faaliyet gelirleri üzerinden ödemeye başlamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894638
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
18:057,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,6450
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|Önceki Kapanış
|: 7,6400
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7,6441
En Düşük
7,6361
18:059,3348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 9,2950
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|Önceki Kapanış
|: 9,3300
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9,3348
En Düşük
9,3209
18:05459,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,81
|Açılış
|: 459,71
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|612,80
|118.806.129
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|336.970.463
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.938.711
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.324.206
|% 10,00
|
|POLTK
|368,50
|2.117.393
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,96
|2.126.707
|% -10,00
|
|PAMEL
|16,93
|991.522
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|2.372.705
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|1.166.727
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.330.529
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
|
|GARAN
|9,96
|1.598.583.386
|% -0,80
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,05
|580.073.919
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6387
|7,6438
|% 0,04
|
|Euro
|9,3192
|9,3348
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,2798
|10,3314
|% 0,79
|
|Frank
|8,5650
|8,6166
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0309
|2,0411
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|9,24
|
|Altın Gr.
|459
|460
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,07
|
|B. Petrol
|51,13
|51,13
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
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17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
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17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem