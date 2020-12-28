***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 19:33
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KSK Grup Taahhüt İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında Sakarya ili, Serdivan İlçesinde yapımı devam eden, Sapanca Gölbaşı Konakları projesine ait, Elektronik Güvenlik Sistemleri ve Fiziki Güvenlik Hizmetleri işine dair ticari sözleşme 3.950.000 TL + KDV bedel üzerinden bugün (28.12.2020) imzalanmıştır. İşin süresi 12 Aydır. İşin kapsamı Elektrik, elektronik güvenlik, mühendislik, ekipman, cihaz, malzeme temini, fiziksel ve elektriksel montajlar ve çalışır durumda devreye alma, yapım işleridir. Bağlı ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye sözleşme gereği iş avansı olarak 1.185.000 TL avans ödemesi yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895284
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|732.904.267
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|SKBNK
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|729.549.706
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|SISE
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