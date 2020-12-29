***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile HSY YAPI İNŞAAT & AKIN İNŞAAT & KAM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI arasında Hakkari ilinde yapımı devam eden, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi 2. Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı işine ait Elektronik Güvenlik Sistemleri, Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme, Kartlı Giriş Sistemleri, Acil Çıkış Sistemleri işlerine dair ticari sözleşme 2.800.000 TL + KDV bedel üzerinden bugün (29.12.2020) imzalanmıştır. İşin süresi 6 Aydır. İşin kapsamı Mühendislik, Ekipman, Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir. Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye sözleşme gereği iş avansı olarak 840.000 TL avans ödemesi yapılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895512BIST