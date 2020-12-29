***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 19:01
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile HSY YAPI İNŞAAT & AKIN İNŞAAT & KAM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI arasında Hakkari ilinde yapımı devam eden, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi 2. Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı işine ait Elektronik Güvenlik Sistemleri, Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme, Kartlı Giriş Sistemleri, Acil Çıkış Sistemleri işlerine dair ticari sözleşme 2.800.000 TL + KDV bedel üzerinden bugün (29.12.2020) imzalanmıştır. İşin süresi 6 Aydır. İşin kapsamı Mühendislik, Ekipman, Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir. Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye sözleşme gereği iş avansı olarak 840.000 TL avans ödemesi yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895512
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
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|: 1.443
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En Düşük
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|Açılış
|: 446,95
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|Önceki Kapanış
|: 447,84
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451,65
En Düşük
443,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,00
|263.893.895
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.813.525
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|4.262.075
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.727.098
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.326.230
|% 10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|SNPAM
|23,20
|1.947.179
|% -9,73
|
|MMCAS
|4,70
|686.637
|% -8,91
|
|BALAT
|7,90
|296.759
|% -8,14
|
|DMSAS
|6,64
|124.742.502
|% -7,65
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 8,59
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 2,30
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% -2,55
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 3,50
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3896
|7,3907
|% -0,64
|
|Euro
|9,0454
|9,0602
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,9596
|10,0095
|% -0,06
|
|Frank
|8,3374
|8,3877
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9645
|1,9743
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|7,35
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI