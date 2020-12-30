***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KAM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ & GÜVEN-İŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI arasında, Elazığ İli Merkez İlçesi, Çatalçeşme Mahallesi, 5.Etap, 281 Adet Konut, 7 Adet dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları işine ait Kapalı Devre CCTV Sistemleri, Video Intercom Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri ile Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme işlerine dair ticari sözleşme 3.100.000 TL +KDV bedel üzerinden bugün (30.12.2020) sözleşme imzalanmıştır. İşin süresi 3 (Üç) Aydır. İşin kapsamı Mühendislik, Ekipman,Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel Montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir. Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye sözleşme gereği iş avansı olarak 930.000 TL avans ödemesi yapılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895772BIST