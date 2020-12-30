***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 20:05
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KAM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ & GÜVEN-İŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI arasında, Elazığ İli Merkez İlçesi, Çatalçeşme Mahallesi, 5.Etap, 281 Adet Konut, 7 Adet dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları işine ait Kapalı Devre CCTV Sistemleri, Video Intercom Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri ile Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme işlerine dair ticari sözleşme 3.100.000 TL +KDV bedel üzerinden bugün (30.12.2020) sözleşme imzalanmıştır. İşin süresi 3 (Üç) Aydır. İşin kapsamı Mühendislik, Ekipman,Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel Montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir. Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye sözleşme gereği iş avansı olarak 930.000 TL avans ödemesi yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895772
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
18:057,3633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0167
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
18:05447,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 447,25
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3576
|7,3633
|% -0,43
|
|Euro
|9,0038
|9,0420
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,9926
|10,0427
|% 0,42
|
|Frank
|8,3147
|8,3648
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9591
|1,9690
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|7,42
|
|Altın Gr.
|447
|447
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,20
|51,20
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57GUBRF
Yüzde 9.94 oranında artışla 84.05 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 865, 286 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TSKB, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 81 artarak (% 1.51 ) 1, 331
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, SNKRN, KSTUR, INTEM, ARZUM, UMPAS, VKING, BERA, DOCO, EPLAS
-
17:56
KONTR, CLEBI, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında