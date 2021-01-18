***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile 2410 CONSTRUCTIONS D.O.O. firması arasında, MONTENEGRO/KARADAĞ'da yapımı devam eden LOTUS RESİDENCE Projesine ait Elektronik Güvenlik Sistemleri, Açık Alan Seslendirme Sistemleri, Kapalı Devre TV ve Video Analiz Kayıt Sistemleri, Ev Otomasyonu Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri, Fiber Optik Çevre Güvenlik Sistemleri, AG/OG Elektrik Alt ve Üstyapı Sistemleri ile İnşaat Yapım İşlerine dair ticari sözleşme 710.000 EURO bedel üzerinden bugün (18.01.2021) sözleşme imzalanmıştır. İşin tamamlanma süresi 6 (Altı) aydır. İşin kapsamı Mühendislik, Ekipman, Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903116BIST