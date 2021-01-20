***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 20:01
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile BARME GRUP PROJE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK Sata Dağıtım Sistemleri ile Telefon Sistemlerinin Yeniden Yapım işlerine dair ticari sözleşme 1.980.150 TL bedel üzerinden bugün (20.01.2021) imzalanmıştır. Verilecek iş programına bağlı olarak okullar 1 (Bir) sene sonunda tamamlanacaktır. İşin kapsamı Mühendislik, Ekipman, Cihaz ve Malzeme temini, Fiziksel ve Elektriksel Montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903574
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.573
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|Önceki Kapanış
|: 1.565
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1.574
En Düşük
1.552
18:057,3984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
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|Açılış
|: 7,4520
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,3920
18:058,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
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|Açılış
|: 9,0250
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|Önceki Kapanış
|: 9,0350
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En Düşük
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18:05444,06
En Yüksek
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|| 2,37
|Açılış
|: 444,06
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|Önceki Kapanış
|: 441,70
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446,31
En Düşük
438,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|7,81
|554.924.570
|% 10,00
|
|TURGG
|184,80
|112.302.347
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|42.726.200
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.432.724
|% 9,99
|
|PKENT
|1.433,10
|7.497.822
|% 9,99
|
|ATSYH
|8,10
|1.070.539
|% -10,00
|
|TGSAS
|28,26
|20.388.105
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.915.072
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|525.463
|% -10,00
|
|CMENT
|49,06
|2.784.555
|% -9,98
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 3,38
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% -0,79
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 2,02
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% -0,63
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3968
|7,3984
|% -0,89
|
|Euro
|8,9601
|8,9727
|% -0,94
|
|Sterlin
|10,0730
|10,1235
|% -0,72
|
|Frank
|8,2792
|8,3290
|% -1,05
|
|Riyal
|1,9659
|1,9757
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|27,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:58JANTS
Yüzde 5.14 oranında artışla 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 001 adet işlem
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17:57ULUUN
Yüzde 9.67 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 672, 793 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ISCTR
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.17 ) 1, 391
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, FLAP, VAKFN, BAGFS, KONTR, DOAS, BEYAZ, DZGYO, TURGG, FMIZP