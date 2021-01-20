***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile BARME GRUP PROJE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK Sata Dağıtım Sistemleri ile Telefon Sistemlerinin Yeniden Yapım işlerine dair ticari sözleşme 1.980.150 TL bedel üzerinden bugün (20.01.2021) imzalanmıştır. Verilecek iş programına bağlı olarak okullar 1 (Bir) sene sonunda tamamlanacaktır. İşin kapsamı Mühendislik, Ekipman, Cihaz ve Malzeme temini, Fiziksel ve Elektriksel Montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903574BIST