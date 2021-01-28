***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 18:46
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE BİLİŞİM A.Ş. firması arasında, kapı geçiş kontrol projesinde kullanılması amacıyla, Kartlı Geçiş Sistemi yazılımının satışı işlerine dair ticari sözleşme 3.000.000 TL bedel üzerinden bugün (28.01.2021) imzalanmıştır. İşin kapsamı yazılım hazırlama ve uygulaması işleridir. İşin tamamlanma süresi 3 (Üç) aydır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905577
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|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
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|YKBNK
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|982.159.659
|% 0,69
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|IHLGM
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|18:00
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|Frank
|8,2432
|8,2929
|% -0,75
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|Riyal
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|1,9649
|% -0,77
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|1.843
|1,79
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|Altın Gr.
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|Cumhuriyet
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|2.964
|14,00
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|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
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|1.442
|8,57
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|705
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|4,28
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|Gümüş.Ons
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|25,91
|0,69
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|Gümüş Gr.
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|6,20
|0,20
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|55,31
|-0,22
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