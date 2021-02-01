***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE BİLİŞİM A.Ş. firması arasında, kapalı devre TV sistemi projesinde kullanılması amacıyla, Video Analiz Yazılımının satışı işlerine dair 2. ticari sözleşme 3.800.000 TL bedel üzerinden bugün (01.02.2021) imzalanmıştır. İşin kapsamı yazılım hazırlama ve uygulaması işleridir. İşin tamamlanma süresi 3 (Üç) aydır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906786BIST