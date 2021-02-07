***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2021 19:38
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla 25.01.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı ihraç belgesi 31.01.2021 tarihinde KAP'da ilan edilmişti.
İhraç belgesinde yer alan ve satışa aracılık edecek olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık sözleşme süresinin bittiğini ileri sürmesi nedeniyle, sözleşmenin uzatılmasına dair maddelerinde uzlaşı sağlanamadığından yasal 10 iş günü süre içinde aracılık hizmeti temin edilememiştir.
Şirketimiz bu durumda başka bir aracı kurum ile toptan satışlar pazarı işlemlerine dair aracılık hizmeti almak amacıyla sözleşme imzalayacak ve işlemlerin devamı için Borsa İstanbul A.Ş.'ye yeniden başvuru yapacaktır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeniden belirleyeceği pay fiyatı ve nominal tutar üzerinden düzenlenecek ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmak üzere sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908041
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.545
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|Önceki Kapanış
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1.550
En Düşük
1.527
18:057,0580
En Yüksek
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|: -1,09%
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|Açılış
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7,1484
En Düşük
7,0291
18:058,5127
En Yüksek
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|: -0,44%
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|Açılış
|: 8,4500
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|Önceki Kapanış
|: 8,5400
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8,5826
En Düşük
8,4591
18:05411,39
En Yüksek
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|: -0,06%
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|Açılış
|: 411,44
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|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|9,02
|14.540.069
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.886.148
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.987.276
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|782.092
|% 10,00
|
|GOLTS
|68,80
|114.414.535
|% 9,99
|
|ISBTR
|46.251,00
|1.302.222
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|10.586.509
|% -9,99
|
|PAMEL
|22,16
|2.161.070
|% -8,73
|
|ECILC
|8,29
|712.568.124
|% -6,33
|
|VERTU
|28,50
|37.634.608
|% -6,25
|
|KOZAL
|127,40
|3.002.525.243
|% 4,86
|
|SISE
|7,65
|1.421.406.745
|% -0,78
|
|GARAN
|9,76
|1.356.797.985
|% -1,61
|
|TCELL
|16,72
|1.111.606.240
|% -0,06
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,45
|820.266.877
|% -1,21
|
|TSKB
|1,85
|530.789.029
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,67
|759.189.534
|% 4,30
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0556
|7,0580
|% -1,09
|
|Euro
|8,5025
|8,5127
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,6741
|9,7226
|% -0,56
|
|Frank
|7,8223
|7,8695
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8776
|1,8870
|% -1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|17,10
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|59,45
|59,45
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEKTS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 732, 404 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 25, 052.00 milyon TL de
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17:58GSDHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 977, 047 adet işlem
-
17:57OZBAL
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 885, 054 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 499, 927 adet işlem