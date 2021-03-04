***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 14:37
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasının Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması sonucu
Şirketimizce tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla bugün (04.03.2021) itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.
TSP Prosedürü çerçevesinde Bülent Çobanoğlu'na hisse satış işlemi başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915096
BIST
15:531.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.527
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|Önceki Kapanış
|: 1.531
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1.539
En Düşük
1.523
15:537,4390
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,4300
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|Önceki Kapanış
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7,5134
En Düşük
7,4117
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En Yüksek
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|: -0,24%
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En Düşük
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15:53411,01
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|Açılış
|: 411,01
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|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:51
|DYOBY
|16,72
|153.342.547
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.121.431
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|270.357.769
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.741.000
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|26.630.119
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,97
|1.955.898.830
|% 0,34
|
|PETKM
|5,85
|1.111.352.327
|% 2,09
|
|SISE
|7,71
|1.006.814.263
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,29
|936.889.368
|% 3,26
|
|PGSUS
|92,55
|744.905.380
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,46
|684.567.233
|% 1,23
|
|PETKM
|5,85
|1.111.352.327
|% 2,09
|
|DOHOL
|3,35
|504.885.955
|% 0,90
|
|SISE
|7,71
|1.006.814.263
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,29
|936.889.368
|% 3,26
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4309
|7,4372
|% -0,11
|
|Euro
|8,9554
|8,9648
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,3367
|10,3885
|% -0,22
|
|Frank
|8,0164
|8,0647
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% -0,15
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|8,29
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.775
|20,00
|
|Tam
|2.718
|2.789
|17,86
|
|Yarım
|1.314
|1.349
|8,64
|
|Çeyrek
|659
|675
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|0,09
|
Seans Raporu
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