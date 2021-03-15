***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklığı, Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile INDRA S.L.U. MINSAIT firması, IRAK ‘ da yapılması planlanan Petrol ve Gaz Boru Hatları Projesinin Hafriyat, İnşaat, Elektrik/Elektronik Altyapısının inşası ile, bütün Elektronik Güvenlik Sistemlerinin tedariği ve uygulamasından sorumlu olacak şekilde karşılıklı İyi Niyet Anlaşması imzalamışlardır.Ayrıca INDRA S.L.U. MINSAIT firması tarafından sadece ürün tedariği yapılacak olan, Onesait Sensing Petrol ve Gaz Kaçağı Algılama Sisteminin uygulaması ve devreye alma işlemleri de Senkron Bina Teknolojileri tarafından yapılacaktır.INDRA S.L.U. MINSAIT firması, Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.nin yetkili görevlileri tarafından yerinde Proje, Keşif/Metraj hazırlanması amacıyla Yer Görme Daveti göndermiştir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918302BIST