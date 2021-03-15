***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2021 21:00
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklığı, Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile INDRA S.L.U. MINSAIT firması, IRAK ‘ da yapılması planlanan Petrol ve Gaz Boru Hatları Projesinin Hafriyat, İnşaat, Elektrik/Elektronik Altyapısının inşası ile, bütün Elektronik Güvenlik Sistemlerinin tedariği ve uygulamasından sorumlu olacak şekilde karşılıklı İyi Niyet Anlaşması imzalamışlardır.
Ayrıca INDRA S.L.U. MINSAIT firması tarafından sadece ürün tedariği yapılacak olan, Onesait Sensing Petrol ve Gaz Kaçağı Algılama Sisteminin uygulaması ve devreye alma işlemleri de Senkron Bina Teknolojileri tarafından yapılacaktır.
INDRA S.L.U. MINSAIT firması, Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.nin yetkili görevlileri tarafından yerinde Proje, Keşif/Metraj hazırlanması amacıyla Yer Görme Daveti göndermiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918302
BIST
18:051.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:057,5442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0226
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:059,0030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0516
|Açılış
|: 9,0000
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|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
18:05419,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 419,57
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|19,48
|13.255.750
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|19.586.747
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.652.006
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.701.516
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.189.997
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.467.753
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|759.489
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.297.404
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.262.633
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.537.259
|% -9,98
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|987.076.778
|% 1,31
|
|SASA
|45,18
|942.959.816
|% 0,22
|
|OTKAR
|436,00
|886.579.974
|% 8,22
|
|EKGYO
|2,23
|441.382.017
|% -2,62
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|305.800.224
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,59
|861.253.625
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5373
|7,5449
|% -0,29
|
|Euro
|8,9965
|9,0072
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,4476
|10,5000
|% -0,58
|
|Frank
|8,0923
|8,1411
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0044
|2,0145
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|7,57
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|68,86
|68,86
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59LINK
Yüzde 7.05 oranında artışla 49.50 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 026 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 56 kaybederek (% -0.33 ) 1, 359
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, SANKO, BRMEN, TRILC, BJKAS, LOGO, ULAS, JANTS, UMPAS, ESEN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, UZERB, CASA, FENER