***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 20:24
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021-12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla 04.03.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı ihraç belgesi 12.03.2021 tarihinde KAP'da ilan edilmişti.
Ziraat Bankası ile gerçekleştirilen yapılandırma çalışmaları kapsamında, sermaye artırımda kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan fonda bulunan banka blokajının kaldırılmasına ilişkin hukuksal işlemlerin devam etmesi sebebi ile Toptan Satışlar Pazarı işlemleri yasal 10 iş günü süresi içinde gerçekleştirilememiştir.
Ancak bugün, gün sonu itibariyle Ziraat Bankası kredi borçlarının tamamının nakit olarak kapatılması sağlanmış olup, ilgili fon üzerindeki banka blokajı kaldırılmıştır. Bu sebeple Toptan Satışlar Pazarı işlemlerinin devamı için Borsa İstanbul A.Ş.'ye fiyat tespiti için yarın yeniden başvuru yapılacaktır.
Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeniden belirleyeceği pay fiyatı ve nominal tutar üzerinden düzenlenecek ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmak üzere sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919128
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
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|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
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|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
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|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
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|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
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|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
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|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
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|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
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|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
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|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
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|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
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|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
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|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
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|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3156
|7,3179
|% -2,37
|
|Euro
|8,7279
|8,7453
|% -2,72
|
|Sterlin
|10,1664
|10,2173
|% -2,56
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|Frank
|7,8603
|7,9077
|% -2,84
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|Riyal
|1,9476
|1,9573
|% -2,24
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-10,26
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|Altın Gr.
|408
|408
|-12,25
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
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|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
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|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
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|Gümüş.Ons
|25,98
|26,03
|-0,30
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|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,23
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|B. Petrol
|62,06
|62,06
|-5,94
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