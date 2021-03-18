***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile BARME GRUP PROJE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK SAN.TİC.A.Ş. arasında 20.01.2021 tarihinde yapılan ticari sözleşme gereğince, 1.980.150.- TL sözleşme bedeli üzerinden, 18.03.2021 tarihinde 990.075.- TL iş avansı tahsilatı yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919138BIST