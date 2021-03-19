***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 14:34
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 2.263.481.- TL (maaş ve yasal tazminat borçları) Personel Borçlarımıza istinaden bugün itibariyle 900.000.- TL ödeme yapılmış olup, tüm diğer işçi borçlarına ilişkin mutabakat yapılmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919239
BIST
14:391.537
En Yüksek
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En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler14:39
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.079.532
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.042.688
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,88
|545.313.466
|% 9,33
|
|SANKO
|13,26
|92.267.435
|% -7,85
|
|MNDRS
|3,37
|132.240.486
|% -7,67
|
|CLEBI
|306,40
|396.511.148
|% -7,15
|
|SKTAS
|5,18
|15.840.252
|% -6,67
|
|ALBRK
|1,86
|85.964.492
|% -6,53
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|FROTO
|218,00
|1.225.666.465
|% 2,83
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|THYAO
|13,82
|950.972.432
|% -0,86
|
|GLYHO
|6,28
|738.202.750
|% -1,41
|
|SISE
|7,76
|570.050.764
|% -0,89
|
|GARAN
|8,93
|548.839.525
|% -1,22
|
|SKBNK
|1,31
|235.084.306
|% -2,24
|
|GLYHO
|6,28
|738.202.750
|% -1,41
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|TSKB
|1,64
|192.473.899
|% -3,53
|
|ODAS
|3,79
|412.388.448
|% -5,72
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|EKGYO
|2,12
|211.819.596
|% -2,30
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2430
|7,2496
|% -1,00
|
|Euro
|8,6205
|8,6309
|% -1,23
|
|Sterlin
|10,0463
|10,0967
|% -1,19
|
|Frank
|7,7675
|7,8143
|% -1,20
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|Riyal
|1,9241
|1,9338
|% -1,12
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|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|2,87
|
|Altın Gr.
|404
|405
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.730
|-37,00
|
|Tam
|2.676
|2.744
|-36,01
|
|Yarım
|1.294
|1.327
|-17,43
|
|Çeyrek
|649
|664
|-8,71
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|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
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|B. Petrol
|63,50
|63,50
|0,22
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