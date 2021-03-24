***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda yer alan toplam 2.263.481.- TL Personel Borçlarımıza (maaş ve yasal tazminat borçları) istinaden, 19.03.2021 tarihinde 900.000.-TL yapılan ödemeden sonra kalan 1.363.481 TL'ye istinaden bugün itibariyle 630.000.- TL daha ödeme yapılmış olup, tüm diğer işçi borçlarına ilişkin mutabakat devam etmektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920306BIST