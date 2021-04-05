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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.04.2021 18:11



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. Prizma Elektrik Ltd. Şti ve KSK İnşaat ve Ticaret A.Ş ile SNK-PR-KSK Ortaklığını kurmuşlardır. SNK-PR-KSK ile Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş firması arasında toplam 52.727.350,29 TL bedel üzerinden aşağıdaki sözleşmeler imzalanmıştır.
Siirt 1. Grup 2021 yılı AG/OG Elektrik Tesisi Yapım işine dair toplam 30.772.022,56 TL bedelli ve Şırnak 2. Grup 2021 yılı AG / OG Elektrik Tesisi Yapım işine dair toplam 21.955.327,73 TL bedelli olmak üzere iki ayrı sözleşme 05.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Siirt 1. Grup iş sözleşmesi ile ilgili 291.718,77 TL, Şırnak 2. Grup iş sözleşmesi ile ilgili 208.136,51 TL değerinde, toplam 499.855,28 TL damga vergileri ödenmiştir.
İşin tamamlanma süresi 150 takvim günüdür.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923511


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