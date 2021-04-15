***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 18:24
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ile KSK İnşaat A.Ş. arasında , Sakarya İli, Serdivan ilçesinde, 29.500 m2 Arsa alanı üzerinde, 18 Blok ve 252 Konuttan oluşan yerleşimin Elektrik, Elektronik, Mekanik, Güvenlik sistemleri ile İnşaat ve Altyapı Kablolama işlerine dair ticari sözleşme 9.589.000 TL ve 47.300 Euro + KDV bedel üzerinden bugün 15.04.2021 tarihinde imzalanmıştır. İşin toplam süresi 4 aydır.
KSK İnşaat A.Ş. firması tarafından, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. şirketimize sözleşme ödeme şartları gereği iş avansı olarak, 1.600.000 TL nakit ve 740.000 TL çekle ödeme yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928619
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18:051.408
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|360.855,00
|360.855
|% 10,00
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|SONME
|39,70
|4.560.458
|% 9,97
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|QUAGR
|29,12
|193.153.535
|% 9,97
|
|SNPAM
|16,99
|469.643
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.575.037
|% 9,95
|
|RYSAS
|3,30
|14.624.888
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|112.005.562
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|12.507.765
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.172.165
|% -9,99
|
|KRTEK
|13,17
|7.501.196
|% -9,98
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 1,72
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% -1,25
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 4,16
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0636
|8,0711
|% 0,80
|
|Euro
|9,6626
|9,6722
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,1181
|11,1738
|% 1,02
|
|Frank
|8,7311
|8,7837
|% 0,93
|
|Riyal
|2,1438
|2,1545
|% 0,67
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.779
|1.779
|15,40
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|Altın Gr.
|462
|462
|7,34
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
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|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,21
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|Gümüş Gr.
|6,76
|6,76
|0,10
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|B. Petrol
|66,87
|66,87
|-0,07
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