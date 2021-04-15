***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSenkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ile KSK İnşaat A.Ş. arasında , Sakarya İli, Serdivan ilçesinde, 29.500 m2 Arsa alanı üzerinde, 18 Blok ve 252 Konuttan oluşan yerleşimin Elektrik, Elektronik, Mekanik, Güvenlik sistemleri ile İnşaat ve Altyapı Kablolama işlerine dair ticari sözleşme 9.589.000 TL ve 47.300 Euro + KDV bedel üzerinden bugün 15.04.2021 tarihinde imzalanmıştır. İşin toplam süresi 4 aydır.KSK İnşaat A.Ş. firması tarafından, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. şirketimize sözleşme ödeme şartları gereği iş avansı olarak, 1.600.000 TL nakit ve 740.000 TL çekle ödeme yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928619BIST