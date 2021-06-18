***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2021 20:19
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 18.06..2021 tarihin'de yapılan toplantısında
18.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısın da daha once alınmış olan Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin 14.06.2021 tarihli 2021/17 sayılı karar iptal edilmesi görüşülmüştür.
Bu kapsam da Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan Tahsisli Sermaye Artırımımızın İptal edilmesi kararı verilmiş olup, önümüzdeki günlerde Bedelli ve Bedelsiz Sermaye artırım Başvuruları yapılması planlanmaktadır.
İptale ve de yeni başvurulara ilişkin gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak olup Kap'ta da gerekli açıklama yapılacaktır.
Katılanların oy birliği
Karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943193
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0139
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
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8,7484
En Düşük
8,6544
18:0510,3734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0241
|Açılış
|: 10,3500
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4039
En Düşük
10,3179
18:05497,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,37
|Açılış
|: 497,50
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|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
496,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.334
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.327.590
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.341.709
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.612.139
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|2.608.916
|% -9,98
|
|UZERB
|45,28
|810.617
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|838.725
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.265.992
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% -4,92
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% -0,92
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-0,99
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|73,49
|73,49
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
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17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
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17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında