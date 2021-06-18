***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 18.06..2021 tarihin'de yapılan toplantısında18.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısın da daha once alınmış olan Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin 14.06.2021 tarihli 2021/17 sayılı karar iptal edilmesi görüşülmüştür.Bu kapsam da Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan Tahsisli Sermaye Artırımımızın İptal edilmesi kararı verilmiş olup, önümüzdeki günlerde Bedelli ve Bedelsiz Sermaye artırım Başvuruları yapılması planlanmaktadır.İptale ve de yeni başvurulara ilişkin gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak olup Kap'ta da gerekli açıklama yapılacaktır.Katılanların oy birliğiKarar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943193BIST