***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSenkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri AŞ ile Öncü Metal Ltd Şti SNK-ÖNCÜ Adi iş ortaklığı kurmuşlardır. SNK-ÖNCÜ Adi ortaklığı ile Dicle Kök Enerji Yatırım AŞ Firmaları arasında toplam 26.293.846.33.- TL Bedel üzerinden aşağıdaki sözleşme imzalanmıştır.Şanlıurfa 7.Grup 2021 yılı AG/OG Elektrik tesis yapım işlerine dair toplam 26.293.846.33.- bedelli sözleşme 21.06.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmeye ait 249.265,66 TL değerindeki damga vergisi ödenmiştir.İşin tamamlanma süresi 150 takvim günüdür.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943643BIST