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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2021 20:01



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

         Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri AŞ ile Öncü Metal Ltd Şti SNK-ÖNCÜ Adi iş ortaklığı kurmuşlardır. SNK-ÖNCÜ Adi ortaklığı ile Dicle Kök Enerji Yatırım AŞ Firmaları arasında toplam 26.293.846.33.- TL Bedel üzerinden aşağıdaki sözleşme imzalanmıştır.
Şanlıurfa 7.Grup 2021 yılı AG/OG Elektrik tesis yapım işlerine dair toplam 26.293.846.33.- bedelli sözleşme 21.06.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmeye ait 249.265,66 TL değerindeki damga vergisi ödenmiştir.
İşin tamamlanma süresi 150 takvim günüdür.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943643


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