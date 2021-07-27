***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2021 17:46
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.12.2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğumuz şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KSK Grup Taahhüt İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında Sakarya ili, Serdivan İlçesi'nde yapımı devam eden, Sapanca Gölbaşı Konakları projesine ait, Elektronik Güvenlik Sistemleri ve Fiziki Güvenlik Hizmetleri işine dair 28.12.2020 tarihinde imzalanan 3.950.000 TL+KDV Sözleşme bedeli son hak ediş ile beraber 1.945.000 TL + KDV iş artış ile toplam 5.895.000 TL+ KDV olarak tamamlanmış, faturalar kesilmiş, ilgili bedeller tahsil edilmiş ve sözleşme yükümlülükleri yerine getirilerek teslim süreci tamamlanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952048
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|TMSN
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|IDGYO
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|ANHYT
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|SERVE
|16,00
|108.810
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|AVOD
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|8.746.007
|% -6,19
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|AKSUE
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|14.675.769
|% -5,57
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|KENT
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|1.557.047
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|GARAN
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|% 6,18
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|PETKM
|5,58
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|% 2,95
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|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
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|KARSN
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|514.141.352
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|PEKGY
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|GARAN
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|% 0,61
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|TSPOR
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|Euro
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|10,1358
|% 0,30
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|Sterlin
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|% 0,63
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|Frank
|9,3322
|9,3884
|% 0,33
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|Riyal
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|4,00
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|Tam
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|3.358
|5,84
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|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
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|Çeyrek
|794
|812
|1,41
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|Gümüş.Ons
|24,71
|24,76
|-0,46
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|Gümüş Gr.
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|6,82
|-0,12
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