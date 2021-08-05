***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 23:06
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş., Prizma Elektrik Ldt.Şti. ve KSK İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile kurdukları SNK-PR-KSK Adi Ortaklığı'nın, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. firması arasında imzaladığı 52.727.350,29 TL. bedelli sözleşmeye istinaden 05.08.2021 tarihinde (bugün), ilk hakediş karşılığı olarak 640.000 TL. bedel tahsil edilmiştir. Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Öncü Metal Ltd. Şti ile kurdukları SNK-ÖNCÜ Adi Ortaklığı'nın, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. firması arasında imzaladığı 26.293.846,33 TL .bedelli sözleşmeye istinaden 05.08.2021 tarihinde (
bugün) ilk hakediş karşılığı olarak 174.026,71 TL, bedel tahsil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955227
BIST
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|KAPLM
|23,56
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|EDATA
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|113.011.217
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|DNISI
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|DERIM
|10,43
|15.101.492
|% -9,93
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|AGYO
|3,18
|79.567.777
|% -9,92
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|METUR
|4,49
|270.736.430
|% -9,84
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|SANFM
|19,50
|10.066.874
|% -9,30
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|797.164
|% -9,22
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|% 3,30
|
|TUPRS
|97,75
|817.805.775
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|
|THYAO
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|652.575.263
|% 1,03
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|AKBNK
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|633.367.741
|% 1,85
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|GARAN
|9,26
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|% 1,76
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|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
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|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
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|AKBNK
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|633.367.741
|% 1,85
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|TSKB
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|Alış
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|%
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|Dolar
|8,5229
|8,5304
|% 0,66
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|Euro
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|10,1137
|% 0,73
|
|Sterlin
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|11,9093
|% 0,93
|
|Frank
|9,3739
|9,4304
|% 0,62
|
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|Alış
|Satış
|%
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|1.805
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|Altın Gr.
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|495
|1,37
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
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|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,02
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|B. Petrol
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|71,25
|0,87
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