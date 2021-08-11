***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.01.2021 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğumuz şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Barme Grup Proje İnş.Müh.Müş.San. Tic. A.Ş. arasında, Yangın İhbar Sistemleri, Seslendirme ve Anons Sistemlerinin, Kapalı devre TV ve Kayıt Sistemlerinin, Data Dağıtım Sistemleri ile Telefon Sistemlerinin Yeniden Yapım işlerine dair 20.01.2021 tarihinde imzalanan 1.980.150+KDV TL bedelli ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilmiş ilgili bedeller tahsil edilmiş ve sözleşme yükümlülükleri yerine getirilerek teslim süreci tamamlanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957235BIST