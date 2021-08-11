***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2021 12:20
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.01.2021 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğumuz şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Barme Grup Proje İnş.Müh.Müş.San. Tic. A.Ş. arasında, Yangın İhbar Sistemleri, Seslendirme ve Anons Sistemlerinin, Kapalı devre TV ve Kayıt Sistemlerinin, Data Dağıtım Sistemleri ile Telefon Sistemlerinin Yeniden Yapım işlerine dair 20.01.2021 tarihinde imzalanan 1.980.150+KDV TL bedelli ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilmiş ilgili bedeller tahsil edilmiş ve sözleşme yükümlülükleri yerine getirilerek teslim süreci tamamlanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957235
BIST
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En Düşük
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|MARKA
|5,06
|3.016.286
|% 10,00
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|KARYE
|13,06
|91.474.247
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.720.425
|% 9,79
|
|SELGD
|6,66
|17.083.789
|% 7,94
|
|DOBUR
|17,49
|1.115.935
|% 7,90
|
|IDGYO
|3,63
|305.298
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,88
|45.215.097
|% -9,29
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,89
|31.963.556
|% -6,67
|
|PENTA
|55,20
|43.300.376
|% -6,44
|
|KRDMD
|8,11
|869.687.673
|% 1,25
|
|GARAN
|9,17
|677.954.895
|% 0,66
|
|SISE
|8,40
|532.413.188
|% 0,12
|
|EREGL
|19,81
|506.229.471
|% 0,51
|
|GENIL
|16,49
|493.309.776
|% 4,83
|
|KRDMD
|8,11
|869.687.673
|% 1,25
|
|GARAN
|9,17
|677.954.895
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,46
|172.557.585
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,85
|121.034.370
|% 0,00
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|SISE
|8,40
|532.413.188
|% 0,12
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|12:23
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6218
|8,6239
|% 0,29
|
|Euro
|10,1196
|10,1247
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,8817
|11,9413
|% 0,26
|
|Frank
|9,3049
|9,3609
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% 0,47
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|12:23
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,88
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|Altın Gr.
|481
|481
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.181
|3.262
|26,70
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|12,92
|
|Çeyrek
|771
|789
|6,46
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|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,01
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|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,10
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