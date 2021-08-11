***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2021 18:20
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Banka Kredi Borçlarına istinaden Garanti Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş arasında aşağıdaki detayı verilen Protokoller akdedilmiştir. Şirketimiz ile Garanti Bankası A.Ş arasında yapılan Protokole istinaden toplam 994.000 TL tutarındaki kredi borcumuzu 20.09.2021 – 20.06.2021 tarihleri arasında 10 eşit taksitle ödenecek şekilde, Şirketimiz ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 785.181,93- tutarındaki kredi borcumuzu 10.10.2021 – 10.10.2023 tarihleri arasında 25 eşit taksitle ödenecek şekilde yapılandırılmıştır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957358
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -26,59
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
18:058,6592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0606
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
18:0510,1877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0940
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1959
En Düşük
10,0616
18:05487,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 9,85
|Açılış
|: 487,41
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
488,00
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|5,06
|3.150.128
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.568.316
|% 9,99
|
|VKING
|6,29
|13.347.972
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|254.220.363
|% 9,93
|
|KARYE
|13,06
|93.596.680
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|32.269.475
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|106.784.062
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.721.912
|% -9,98
|
|ALMAD
|1,54
|1.457.933
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|402.552
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% -3,25
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% -3,05
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% -2,81
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% -1,08
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6572
|8,6592
|% 0,70
|
|Euro
|10,1739
|10,1877
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,9786
|12,0387
|% 1,08
|
|Frank
|9,3632
|9,4196
|% 1,01
|
|Riyal
|2,3023
|2,3138
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|22,65
|
|Altın Gr.
|487
|487
|9,82
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem