***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Banka Kredi Borçlarına istinaden Garanti Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş arasında aşağıdaki detayı verilen Protokoller akdedilmiştir. Şirketimiz ile Garanti Bankası A.Ş arasında yapılan Protokole istinaden toplam 994.000 TL tutarındaki kredi borcumuzu 20.09.2021 – 20.06.2021 tarihleri arasında 10 eşit taksitle ödenecek şekilde, Şirketimiz ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 785.181,93- tutarındaki kredi borcumuzu 10.10.2021 – 10.10.2023 tarihleri arasında 25 eşit taksitle ödenecek şekilde yapılandırılmıştır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957358BIST