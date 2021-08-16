***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin banka borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 11.08.2021 tarihinde yapmış olduğumuz KAP duyurusunda ödeme tarihi bilgilerinin sehven yanlış yazılması nedeniyle revize edilmiş açıklamamız aşağıdadır.Şirketimiz Banka Kredi Borçlarına istinaden Garanti Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş arasında aşağıdaki detayı verilen Protokoller akdedilmiştir.Şirketimiz ile Garanti Bankası A.Ş arasında yapılan Protokole istinaden toplam 994.000 TL tutarındaki kredi borcumuzu 20.09.2021 – 20.06.2022 tarihleri arasında 10 eşit taksitle ödenecek şekilde,Şirketimiz ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 785.181,93- tutarındaki kredi borcumuzu10.10.2021 – 10.10.2023 tarihleri arasında 25 eşit taksitle ödenecek şekilde yapılandırılmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958474BIST