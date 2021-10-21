***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.10.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,1-Şirketimizde ayrı bir Hukuk Müdürlüğü departmanının oluşturulmasına,2-Hukuk Müdürlüğü departmanın yönetimi ve işleyişinden sorumlu olmak üzere IŞIKLI HUKUK BÜROSU'nu temsilen (XXXXXXXXXX) T.C. kimlik numaralı Avukat Sn. HÜSEYİN IŞIKLI'nın atanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971777BIST