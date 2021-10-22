***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.10.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,1- Edirne ili, Trakya Üniversitesi Teknopark'ta güvenlik ve iletişim sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şube açılmasına,2- Şube açılışı için gerekli yasal işlemlerin yürütülmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971969BIST