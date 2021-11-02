***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.10.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Edirne ili, Trakya Üniversitesi Teknopark'ta güvenlik ve iletişim sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şube açılmasına karar verilmiş ve 22.10.2021 tarihinde Kap platformu üzerinden duyurusu yapılmış olan şubenin tescil işlemleri tamamlanmıştır.Tescil işlemine ilişkin ilan 01.11.2021 tarih ve 10441 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973933BIST