***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 12:59
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.10.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Edirne ili, Trakya Üniversitesi Teknopark'ta güvenlik ve iletişim sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şube açılmasına karar verilmiş ve 22.10.2021 tarihinde Kap platformu üzerinden duyurusu yapılmış olan şubenin tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Tescil işlemine ilişkin ilan 01.11.2021 tarih ve 10441 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973933
BIST
14:541.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
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1.541
En Düşük
1.492
14:549,6940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
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|Açılış
|: 9,6700
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|Önceki Kapanış
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9,5937
14:5411,2425
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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11,4078
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14:54554,72
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|Açılış
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|: 552,05
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560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:52
|IHAAS
|5,06
|27.410.546
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.151.229
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|102.335.392
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,60
|166.306.514
|% 9,53
|
|DOBUR
|70,35
|41.295.129
|% 9,24
|
|CANTE
|12,92
|102.205.034
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.173.741
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.788.275
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.280.995
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.934.410
|% -9,81
|
|GARAN
|10,20
|3.009.553.967
|% 0,39
|
|THYAO
|15,53
|1.535.465.949
|% 0,26
|
|SISE
|8,74
|997.331.814
|% 1,39
|
|TSPOR
|5,09
|887.915.139
|% -5,21
|
|FROTO
|202,30
|866.088.884
|% 4,76
|
|EKGYO
|1,98
|718.527.585
|% -2,46
|
|GARAN
|10,20
|3.009.553.967
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,83
|833.563.156
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|274.385.804
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,09
|887.915.139
|% -5,21
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6813
|9,6871
|% 0,88
|
|Euro
|11,2250
|11,2360
|% 1,01
|
|Sterlin
|13,1628
|13,2288
|% 0,98
|
|Frank
|10,5761
|10,6398
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5708
|2,5837
|% 0,73
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,61
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|39,36
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|19,03
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,52
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|-1,70
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Seans Raporu
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Yüzde 7.03 oranında artışla 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 697, 639 adet işlem
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