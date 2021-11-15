***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 18:11
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 12.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,
Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2. maddesindeki ‘'Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi''olan ünvanının, ‘' Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'' olarak yeni şekli ile değiştirilmesine,
Unvan değişikliği yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.11.2021 tarihinde ilgili başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977846
BIST
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|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|98.830.432
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,89
|570.712
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.998.650
|% 9,83
|
|ARASE
|94,60
|89.541.791
|% -9,39
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|OYLUM
|8,01
|15.305.139
|% -8,56
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|YEOTK
|52,45
|66.139.926
|% -6,34
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|PENTA
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|50.775.573
|% -5,63
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|ADESE
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|190.765.489
|% -5,45
|
|BASGZ
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|579.395.018
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|EKGYO
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|359.066.500
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|PGSUS
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|287.786.810
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|
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|% -0,64
|
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|214.270.556
|% -0,15
|
|ADESE
|1,04
|190.765.489
|% -5,45
|
|EKGYO
|2,09
|359.066.500
|% -4,13
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% -0,64
|
|PEKGY
|1,04
|57.590.507
|% 2,97
|
|MRGYO
|0,92
|42.323.964
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|10,3065
|% 2,47
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|Euro
|11,6746
|11,6894
|% 2,21
|
|Sterlin
|13,7805
|13,8496
|% 2,49
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|Frank
|11,0428
|11,1093
|% 2,02
|
|Riyal
|2,7367
|2,7504
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-1,97
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|Altın Gr.
|619
|619
|16,24
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|8,32
|8,32
|0,20
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|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-0,14
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