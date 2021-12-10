***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 12.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2. maddesindeki ‘'Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi''olan ünvanının, ‘' Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'' olarak yeni şekli ile değiştirilmesine,ilişkin alınan karara göre Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz ünvan değişikliği başvurumuz, Kurul'un 10.12.2021 tarihinde şirketimize ulaşan 01.12.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13797 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982788BIST