***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 18:48
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 12.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,
Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2. maddesindeki ‘'Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi''olan ünvanının, ‘' Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'' olarak yeni şekli ile değiştirilmesine,ilişkin alınan karara göre Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz ünvan değişikliği başvurumuz, Kurul'un 10.12.2021 tarihinde şirketimize ulaşan 01.12.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13797 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982788
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
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2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
|: 13,8950
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|Önceki Kapanış
|: 13,7900
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13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,7359
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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799,59
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8791
|13,8805
|% 0,68
|
|Euro
|15,7083
|15,7359
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,3548
|18,4468
|% 0,98
|
|Frank
|15,0105
|15,1009
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6885
|3,7070
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,65
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,91
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,15
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,93
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