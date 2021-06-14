***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin 27.04.2021 tarihli 2021/11 sayılı kararın güncellenmesi ve de Başvuru Evraklarının Sermaye Piyasası Kuruluna Teslim Edilmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.500.000Mevcut Sermaye (TL) 7.849.206Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.946.206Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 750.000B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 7.099.206 97.000 1,36634 B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.849.206 97.000,000 1,23579Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Bülent ÇobanoğluEk Açıklamalar27.04.2021 tarihli 2021/11 sayılı karar, ihraç edilecek pay ve tutarlardan, Mahsup edilerek karşılanacak ve nakit karşılanacak tutarların değişmesi sebebiyle aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.1 ) Şirketimizin 27.500.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 7.849.206-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 300.000,00.- TL nakden,3.200.000,00.-TL Bülent Çobanoğlu'nun nakit karşılığı alacaklarından mahsup edilmek suretiyle toplam satış tutarı 3.500.000.00.-TL karşılığındaki payların, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 3.500.000,00 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,2) İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte (B) Grubu imtiyazsız pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na tahsis edilmesine,3) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Bülent Çobanoğlu'na Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,4) Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımın nakden ödenecek 300.000.-Tl tutarındaki nakit kısmı dışında ayrıca ödenmesine,5) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942288BIST