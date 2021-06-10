***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2020 - 05.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarTahsisli Sermaye Artırımımız da elde edilen fon aşağıdaki şekilde kullanılmıştır.SENKRON GÜVENLİK NAKİT (TL) SENKRON BİNA NAKİT (TL) TOPLAM ( TL)Banka Kredi Borçları - 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TLKamu Kurum Ödemeleri - 351.644,84 TL 474.223,78 TL 825.868,62 TLTicari Borçlar - 597.344,47 TL 413.425,32 TL 1.010.769,79 TLPersonele Borçlar - 1.162.747,81 TL 125.478,70 TL 1.288.226,59 TLTOPLAM : 2.111.732,12 TL 1.013.127,88 TL 3.124.865,00 TLKamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941816BIST