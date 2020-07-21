***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.07.2020 23:31
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT ÇOBANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Evet 1.68 A Grubu Bağımsız Üye Değil
SEMİH ERK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.-Ortak, A.Veli Menger Holding-YK Danışmanı Evet 3.23 A grubu Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN URAL AKÜZÜM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 17.07.2020 İcrada Görevli Değil 4.77 A grubu Bağımsız Üye Değil
MEHMET ARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.07.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ZENFIRA ALIYEVA
10:25119.220
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.178,17
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.816
10:256,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0329
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:257,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:25408,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,14
|Açılış
|: 408,95
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|ETILR
|4,13
|598.602
|% 9,84
|
|PENGD
|2,92
|5.837.135
|% 9,77
|
|KUTPO
|41,44
|34.960.748
|% -9,99
|
|DERAS
|6,20
|18.467.878
|% -9,36
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|MRGYO
|2,19
|1.107.053
|% -5,19
|
|DITAS
|26,02
|449.159
|% -4,90
|
|EKGYO
|2,39
|1.168.311.206
|% 5,75
|
|AFYON
|4,92
|178.728.288
|% 5,58
|
|GARAN
|8,00
|159.086.706
|% 0,76
|
|ASELS
|32,72
|106.677.820
|% 1,18
|
|KARSN
|3,21
|90.019.382
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,39
|1.168.311.206
|% 5,75
|
|AFYON
|4,92
|178.728.288
|% 5,58
|
|KARSN
|3,21
|90.019.382
|% 4,22
|
|GSDHO
|2,41
|64.885.009
|% 2,99
|
|KRDMD
|3,09
|73.202.384
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6819
|8,7254
|% 0,28
|
|Frank
|7,3238
|7,3679
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|18,14
|
|Altın Gr.
|410
|410
|6,03
|
|Cumhuriyet
|2.659
|2.684
|38,00
|
|Tam
|2.739
|2.754
|38,90
|
|Yarım
|1.330
|1.347
|19,00
|
|Çeyrek
|667
|674
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,39
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|4,91
|4,92
|0,25
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|-0,12
|
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