***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.11.2020 23:37
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT ÇOBANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Evet 9.68 A Grubu Bağımsız Üye Değil
SEMİH ERK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.-Ortak, A.Veli Menger Holding-YK Danışmanı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SELAHATTİN KURUTKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.11.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
YUSUF MURAT BIÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.11.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ZENFIRA ALIYEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.07.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MEHMET PARLAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.07.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890398
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En Düşük
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|EUYO
|4,95
|3.680.764
|% 10,00
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|AKCNS
|15,18
|58.674.487
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|14.604.345
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|34.267.095
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|11.150.227
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|250.997
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|3.974.256
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|708.233
|% -9,83
|
|DOBUR
|22,10
|251.840
|% -9,80
|
|TSKB
|2,41
|712.192.111
|% -9,74
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% -0,39
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% -2,61
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8101
|7,8160
|% -0,71
|
|Euro
|9,3425
|9,3622
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,3631
|10,4151
|% -1,11
|
|Frank
|8,6008
|8,6526
|% -0,52
|
|Riyal
|2,0768
|2,0872
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.789
|-20,86
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-8,57
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
|
|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
|
|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|5,69
|5,70
|-0,20
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|B. Petrol
|48,28
|48,28
|0,49
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Seans Raporu
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17:59ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 991, 247 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 55 kaybederek (% -1.04 ) 1, 478
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Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
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Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 785 adet işlem
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17:54ALCAR
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