***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEsentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence No: 201/6 34394 Şişli / İstanbul (0212) 942 63 96 (0850) 522 34 03YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM (0535)085 77 69Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖmer Akış Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 10.02.2020 omer.akis@senkronguvenlik.com.trÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 02.07.2021 0(535)0857769 ozlem.arikan@senkronguvenlik.com.tr SPL DÜZEY 3,TÜREV ARAÇLAR,KREDİ DERECELENDİRME,KURUMSAL YÖNETİM 214125,902448,902128,703343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946392BIST