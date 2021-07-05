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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.07.2021 18:30



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence No: 201/6 34394 Şişli / İstanbul (0212) 942 63 96 (0850) 522 34 03
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM (0535)085 77 69

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ömer Akış Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 10.02.2020 omer.akis@senkronguvenlik.com.tr
ÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 02.07.2021 0(535)0857769 ozlem.arikan@senkronguvenlik.com.tr SPL DÜZEY 3,TÜREV ARAÇLAR,KREDİ DERECELENDİRME,KURUMSAL YÖNETİM 214125,902448,902128,703343




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946392


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VAKFN 11,77 8.855.497 % 10,00  
VKFYO 7,81 3.794.158 % 10,00  
EUKYO 7,26 8.703.680 % 10,00  
ESEN 31,78 123.885.093 % 9,97  
BIOEN 24,74 216.613.905 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6620 8,6636 % -0,18  
Euro 10,2798 10,2973 % -0,01  
Sterlin 11,9757 12,0358 % 0,06  
Frank 9,3673 9,4237 % -0,23  
Riyal 2,3053 2,3168 % -0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 3,38  
Altın Gr. 499 499 0,47  
Cumhuriyet 3.302 3.352 3,00  
Tam 3.288 3.371 5,52  
Yarım 1.589 1.631 2,67  
Çeyrek 797 815 1,33  
Gümüş.Ons 26,43 26,47 -0,01  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 -0,00  
B. Petrol 76,87 76,87 0,70  
Seans Raporu 18:05
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