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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.08.2021 15:33



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 02.07.2021 0(535)0857769 ozlem.arikan@senkronguvenlik.com.tr SPL DÜZEY 3,TÜREV ARAÇLAR,KREDİ DERECELENDİRME,KURUMSAL YÖNETİM 214125,902448,902128,703343




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957281


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BIST En Aktif Hisseler16:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.115.867 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.210.450 % 9,99  
DERIM 10,58 16.419.397 % 9,98  
VKING 6,29 13.033.899 % 9,97  
KARYE 13,06 92.600.829 % 9,93  
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16:20 Alış Satış %  
Dolar 8,6406 8,6424 % 0,51  
Euro 10,1554 10,1654 % 0,71  
Sterlin 11,9528 12,0128 % 0,86  
Frank 9,3463 9,4027 % 0,83  
Riyal 2,3004 2,3119 % 0,74  
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16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 14,97  
Altın Gr. 484 484 6,54  
Cumhuriyet 3.226 3.275 57,00  
Tam 3.205 3.287 52,06  
Yarım 1.549 1.590 25,18  
Çeyrek 777 795 12,59  
Gümüş.Ons 23,47 23,50 0,14  
Gümüş Gr. 6,50 6,50 0,05  
B. Petrol 69,55 69,55 -1,08  
Seans Raporu 16:20
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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