***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2021 15:33
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 02.07.2021 0(535)0857769 ozlem.arikan@senkronguvenlik.com.tr SPL DÜZEY 3,TÜREV ARAÇLAR,KREDİ DERECELENDİRME,KURUMSAL YÖNETİM 214125,902448,902128,703343
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957281
BIST
16:221.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -14,11
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
16:228,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
16:2210,1826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0889
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
16:22484,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 6,92
|Açılış
|: 484,73
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler16:20
|MARKA
|5,06
|3.115.867
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.210.450
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|16.419.397
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.033.899
|% 9,97
|
|KARYE
|13,06
|92.600.829
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|363.759
|% -9,93
|
|RODRG
|16,08
|11.598.466
|% -9,87
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|NETAS
|18,79
|46.375.194
|% -7,16
|
|KRDMD
|8,10
|1.723.864.960
|% 1,12
|
|GARAN
|9,16
|1.103.649.276
|% 0,55
|
|EREGL
|19,46
|915.273.234
|% -1,27
|
|SISE
|8,39
|893.183.948
|% 0,00
|
|GENIL
|16,37
|845.890.488
|% 4,07
|
|KRDMD
|8,10
|1.723.864.960
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,45
|349.874.382
|% -1,61
|
|GARAN
|9,16
|1.103.649.276
|% 0,55
|
|SISE
|8,39
|893.183.948
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|178.350.071
|% 0,00
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6406
|8,6424
|% 0,51
|
|Euro
|10,1554
|10,1654
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,9528
|12,0128
|% 0,86
|
|Frank
|9,3463
|9,4027
|% 0,83
|
|Riyal
|2,3004
|2,3119
|% 0,74
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|14,97
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,54
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|57,00
|
|Tam
|3.205
|3.287
|52,06
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|25,18
|
|Çeyrek
|777
|795
|12,59
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,55
|69,55
|-1,08
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:32ARENA
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 9.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 752 adet işlem
-
16:31MTRKS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 33.32 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 146 adet işlem
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 86 kaybederek (% -1.01 ) 1, 258
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, MARKA, DOBUR, VKING, DAGI, KARYE, DERIM
-
16:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, IDGYO