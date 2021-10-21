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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2021 19:42



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT ÇOBANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Senkron Bina Teknolojileri A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı Evet 10.82 A Grubu - 9,68 / B Grubu - 1,14 Bağımsız Üye Değil
KIVANÇ KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist 18.06.2021 İcrada Görevli Evet Hayır
SEMİH ERK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A.Veli Menger Holding-YK Danışmanı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SELAHATTİN KURUTKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.11.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YUSUF MURAT BIÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.11.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 21.12.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Sap. Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.12.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Sap. Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EMRE DAĞDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sistem Analisti / Yazılımcı 21.10.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971778


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