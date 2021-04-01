***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ödenmiş sermayesinin 7.750.000 TL'den 7.849.206 TL ‘ye artırılması sonucu Şirket sermayesinin %1,28'ine (sermaye artırımı sonrası) tekabül eden toplam 99.206 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 37,80 TL fiyatla tahsisli olarak Şirket ortaklarından Bülent Çobanoğlu'na satışı, InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 31 Mart 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922529BIST