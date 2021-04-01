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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

01.04.2021 10:46



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 7.750.000 TL'den 7.849.206 TL ‘ye artırılması sonucu Şirket sermayesinin %1,28'ine (sermaye artırımı sonrası) tekabül eden toplam 99.206 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 37,80 TL fiyatla tahsisli olarak Şirket ortaklarından Bülent Çobanoğlu'na satışı, InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 31 Mart 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922529


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RAYSG 12,88 1.699.022 % 9,99  
JANTS 751,90 5.396.386 % 9,99  
BURVA 34,14 2.638.621 % 9,99  
VAKKO 15,20 1.888.843 % 9,99  
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11:12 Alış Satış %  
Dolar 8,1521 8,1587 % -0,99  
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Riyal 2,1657 2,1766 % -1,12  
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11:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 10,99  
Altın Gr. 450 450 -2,43  
Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.965 3.042 0,65  
Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Gümüş.Ons 24,46 24,49 0,07  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,06  
B. Petrol 64,05 64,05 1,31  
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