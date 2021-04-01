***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
01.04.2021 10:46
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 7.750.000 TL'den 7.849.206 TL ‘ye artırılması sonucu Şirket sermayesinin %1,28'ine (sermaye artırımı sonrası) tekabül eden toplam 99.206 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 37,80 TL fiyatla tahsisli olarak Şirket ortaklarından Bülent Çobanoğlu'na satışı, InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 31 Mart 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922529
BIST
11:121.412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 20,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.414
En Düşük
1.399
11:128,1587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0812
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:129,6173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0513
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:12450,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,98
|Açılış
|: 450,35
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ARZUM
|24,22
|46.907.728
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.699.022
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.396.386
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.638.621
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|EPLAS
|37,00
|766.270
|% -5,13
|
|GARAN
|6,88
|1.525.068.914
|% 2,84
|
|SASA
|46,82
|435.453.267
|% 3,77
|
|KOZAL
|119,70
|306.535.140
|% 0,59
|
|BJKAS
|8,80
|304.531.525
|% 5,64
|
|PETKM
|5,95
|266.611.095
|% 3,48
|
|GARAN
|6,88
|1.525.068.914
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,22
|116.736.422
|% 2,52
|
|TSKB
|1,38
|77.378.668
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,91
|95.856.759
|% 0,00
|
|PETKM
|5,95
|266.611.095
|% 3,48
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1521
|8,1587
|% -0,99
|
|Euro
|9,5913
|9,6173
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,2036
|11,2598
|% -1,05
|
|Frank
|8,5833
|8,6350
|% -1,27
|
|Riyal
|2,1657
|2,1766
|% -1,12
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|10,99
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,05
|64,05
|1,31
|