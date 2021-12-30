***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.12.2021 20:01
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ICD Teknoloji Yazılım Medya Limited Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
*
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
*
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkısı beklenmektedir.
Açıklamalar
25.11.2021 tarihinde duyurusunu yapmış olduğumuz Şirketimiz Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ile ICD Teknoloji Yazılım Medya Limited Şirketi arasında, ''E-TUTANAK KURUMLARARASI VERİMLİLİK PROJESİ ‘' kapsamında kullanılması amacıyla hazırlanan, E-Tutanak Yazılımının satışı işlerine dair 30.400.000 TL ( Otuzmilyondörtyüzbin Türk Lirası) bedel üzerinden imzalanan ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilmiş, ilgili bedeller tahsil edilmiş ve sözleşme yükümlülükleri yerine getirilerek teslim süreci tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987282
BIST
18:051.864
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0515,0567
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En Düşük
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|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
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|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
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|68.798.032
|% -9,97
|
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|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
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|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
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|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
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|
|THYAO
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|1.627.868.616
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|
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|1.343.288.214
|% -2,74
|
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|
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|
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|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2147
|13,2179
|% 0,27
|
|Euro
|14,8854
|15,0567
|% 0,87
|
|Sterlin
|17,7459
|17,8349
|% 4,23
|
|Frank
|14,3620
|14,4485
|% 4,13
|
|Riyal
|3,5000
|3,5176
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-0,46
|
|Altın Gr.
|768
|768
|32,91
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|0,06
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|-0,08
|
Seans Raporu
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
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17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında