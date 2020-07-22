***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.07.2020 tarih ve 26 sayılı toplantısındaKurumsal faaliyetlerin hızlı ve sorunsuz şekilde yapılabilmesi için komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi dahil)Başkan Zenfira ALİYEVA Bağımsız ÜyeÜye Mehmet PARLAK Bağımsız ÜyeÜye Hüseyin Ural AKÜZÜM Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Nazan KAYA Yatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiRiskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan Mehmet PARLAK Bağımsız ÜyeÜye Zenfira ALİYEVA Bağımsız ÜyeÜye Semih ERK Yönetim Kurulu Başkan Yard.Denetimden Sorumlu KomiteBaşkan Mehmet PARLAK Bağımsız ÜyeÜye Zenfira ALİYEVA Bağımsız Üyekatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuyonun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861268BIST