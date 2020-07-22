***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.07.2020 21:09
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.07.2020 tarih ve 26 sayılı toplantısında
Kurumsal faaliyetlerin hızlı ve sorunsuz şekilde yapılabilmesi için komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi dahil)
Başkan Zenfira ALİYEVA Bağımsız Üye
Üye Mehmet PARLAK Bağımsız Üye
Üye Hüseyin Ural AKÜZÜM Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Nazan KAYA Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan Mehmet PARLAK Bağımsız Üye
Üye Zenfira ALİYEVA Bağımsız Üye
Üye Semih ERK Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan Mehmet PARLAK Bağımsız Üye
Üye Zenfira ALİYEVA Bağımsız Üye
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuyonun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861268
BIST