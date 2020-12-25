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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.12.2020 19:04



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin  25.12.2020 tarih ve 2020/47 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Kurumsal faaliyetlerin hızlı ve sorunsuz şekilde yapılabilmesi için komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi dahil)
Başkan          Osman Nezihi ALPTÜRK                     Bağımsız Üye
Üye               Dr. M.Faik ÖZTUNÇ                            Bağımsız Üye
Üye               Selahattin KURUTKAN                        Yönetim Kurulu Üyesi
Üye               Nazan KAYA                                      Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan            Dr. M. Faik ÖZTUNÇ                           Bağımsız Üye
Üye                  Osman Nezihi ALTÜRK                       Bağımsız Üye
Üye                  Semih ERK                                        Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan            Dr. M. Faik ÖZTUNÇ                           Bağımsız Üye
Üye                 Osman Nezihi ALPTÜRK                     Bağımsız Üye
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895025


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Tam 3.018 3.094 7,21  
Yarım 1.459 1.497 3,49  
Çeyrek 732 748 1,74  
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