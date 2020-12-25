***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.12.2020 tarih ve 2020/47 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaKurumsal faaliyetlerin hızlı ve sorunsuz şekilde yapılabilmesi için komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi dahil)Başkan Osman Nezihi ALPTÜRK Bağımsız ÜyeÜye Dr. M.Faik ÖZTUNÇ Bağımsız ÜyeÜye Selahattin KURUTKAN Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Nazan KAYA Yatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiRiskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan Dr. M. Faik ÖZTUNÇ Bağımsız ÜyeÜye Osman Nezihi ALTÜRK Bağımsız ÜyeÜye Semih ERK Yönetim Kurulu Başkan Yard.Denetimden Sorumlu KomiteBaşkan Dr. M. Faik ÖZTUNÇ Bağımsız ÜyeÜye Osman Nezihi ALPTÜRK Bağımsız ÜyeKamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895025BIST