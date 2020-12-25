***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.12.2020 19:04
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.12.2020 tarih ve 2020/47 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Kurumsal faaliyetlerin hızlı ve sorunsuz şekilde yapılabilmesi için komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi dahil)
Başkan Osman Nezihi ALPTÜRK Bağımsız Üye
Üye Dr. M.Faik ÖZTUNÇ Bağımsız Üye
Üye Selahattin KURUTKAN Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Nazan KAYA Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan Dr. M. Faik ÖZTUNÇ Bağımsız Üye
Üye Osman Nezihi ALTÜRK Bağımsız Üye
Üye Semih ERK Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan Dr. M. Faik ÖZTUNÇ Bağımsız Üye
Üye Osman Nezihi ALPTÜRK Bağımsız Üye
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895025
BIST