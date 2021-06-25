***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.06.2021 19:46
in Adı Soyadı
Unvanı
Şirketteki Görevi
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ
Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nezihi ALPTÜRK
Üye
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semih Erk
Üye
Yönetim Kurulu Üyesi
Katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944268
BIST
18:051.392
En Yüksek
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502,86
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
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|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
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|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
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|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
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|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7632
|8,7721
|% 0,73
|
|Euro
|10,4636
|10,4767
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,1511
|12,2120
|% 0,50
|
|Frank
|9,5195
|9,5768
|% 0,75
|
|Riyal
|2,3311
|2,3428
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.778
|1.778
|2,70
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
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|B. Petrol
|76,08
|76,08
|0,52
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