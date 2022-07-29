***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.07.2022 22:41
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.07.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda Şirketimizin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporların 4 denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.04.2022 tarihli ve 2022/8 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi nin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050034
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|1.015
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|2,00
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|14,00
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|1.652
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|20,27
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